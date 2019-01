Buschbewohnerin Evelyn Burdecki (30) hat es bis an die Spitze bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! geschafft! Mit ihrer herrlich chaotische Art wurden der Blondine quasi von Beginn an die besten Chancen auf die Dschungel-Krone eingeräumt. Der Grund: Die 30-jährige Düsseldorferin galt wegen ihres unbekümmertes Wesens lange als die authentischste Kandidatin im australischen Grün. Zuletzt gab es allerdings immer wieder Stimmen, die Evelyn vorwarfen, sich vor den Augen der Zuschauer zu verstellen. Mit Promiflash sprach sie nun über die Fake-Gerüchte!

Gleich zu Beginn des Gesprächs ließ Evelyn verlauten: "Ich bin halt so, wie ich bin. Ich glaube, man kennt mich und spätestens jetzt weiß man wirklich, dass ich so bin." Sie sei der Meinung, dass man sich im Leben nie verstellen solle. "Ich glaube, sonst wäre ich nicht so oft und so weit gewählt worden." Während des Promiflash-Interviews gab die ehemalige Bachelor-Kandidatin plötzlich eine kleine Gesangseinlage zum Besten und trällerte den Sesamstraßen-Song. "Ich sage immer: Immer fragen. Sich nicht für irgendetwas schämen, so bleiben, wie man ist und immer Gefühle zeigen", fügte Evelyn hinzu.

"Reden ist Gold, Schweigen ist Silber" – so laute das Erfolgsrezept der Blondine. Und: Man solle stets an seine Träume glauben, da jeder seinen Traum leben könne. "Man muss nur ganz ganz fest dran glauben, dann passiert das."

MG RTL D / Stefan Menne; MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco

TVNOW / Stefan Menne Evelyn Burdecki in der Dschungelprüfung "Kriech der Sterne"

TV NOW Evelyn Burdecki im Dschungelcamp 2019

