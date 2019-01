Großer Schock bei Dancing on Ice! Heute wirbeln die deutschen Promis schon zum vierten Mal mit ihren Profis über das Eis. Sarah Lombardi (26) kehrt nach ihrer verletzungsbedingten Pause heute wieder zurück. Doch nun sorgt eine andere Kandidatin für Sorgenfalten – und zwar Sarina Nowak (25): Das Curvy-Model brach während der Probe zusammen. Ist ihre Teilnahme nun in Gefahr oder kann sie performen?

Via Instagram teilte der Sender Sat.1 den Fans die schockierenden Neuigkeiten mit. Zu einem Foto, das Sarina mit schmerzverzerrtem Gesicht zeigt, heißt es: "Das Curvy-Model kollabierte nach der Generalprobe - Übelkeit, Atemnot, sie musste sich übergeben. Sie sagt, dass sie nicht weiß, ob das heute Abend was wird."

Doch es scheint fast so, als sei die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wieder fit. Beim großen Opening stand sie zusammen mit ihren Konkurrenten Timur Bartels (23), Aleksandra Bechtel und Co. auf der Fläche, bereit für ihren Auftritt in der vierten Show.

Getty Images Sarina Nowak bei "Dancing on Ice"

P.Hoffmann/WENN.com Sarina Nowak mit David Vincour bei "Dancing on Ice" 2019

Greg Doherty/Getty Images Sarina Nowak auf dem PrettyLittleThing x Ashley Graham Event 2018

