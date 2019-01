Große Sorge um Gina-Lisa Lohfink (32): Der Reality-Star liegt mit einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus! Aus diesem Grund musste die Nachwuchs-Sängerin auch einen Termin in Goslar in Niedersachsen absagen, wo sie eigentlich ein Konzert und eine Autogrammstunde gehabt hätte. Aber wie schlimm steht es wirklich um die TV-Blondine? Nun hat sich das Management der 32-Jährigen im Netz zu Wort gemeldet!

Auf dem Instagram-Account von Gina-Lisa wurde folgendes Statement veröffentlicht: "Es tut Gina-Lisa und uns wirklich extrem leid, aber diese Entscheidung ist nun dringend notwendig, da laut ihrer Ärztin sogar Lebensgefahr besteht und sie ins Krankenhaus eingeliefert werden muss." In ihrem aktuellen Zustand seien Zigarettenrauch, Nebelmaschinen in Clubs, Kälte und Sport ein zu hohes Risiko für sie. Es sei aber ein Ersatztermin geplant.

Der Ex-Adam sucht Eva-Teilnehmerin geht es schon seit einigen Tagen nicht gut: "Einige von Euch haben es bestimmt schon am letzten Donnerstag bei 'Die Stunde danach' gesehen, dass es Gina-Lisa gesundheitlich sehr schlecht ging." Sie habe sogar kurzzeitig ihren Platz verlassen müssen, um Medikamente zu nehmen, hieß es in dem Post weiter.

MCS; DIRKO Photography Gina-Lisa Lohfinks Cover zur Single "Boulevard"

P.Hoffmann/WENN.com Gina-Lisa Lohfink, TV-Star

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Model

