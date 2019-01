Jetzt will auch Loris Karius (25) seine Liebe nicht mehr verstecken! Seit Anfang Januar sind der Fußballer und Sophia Thomalla (29) offiziell ein Paar – erste Turtelbilder der beiden wurden bereits Ende Dezember veröffentlicht. Bisher äußerte sich allerdings nur das Model zu der Beziehung und bekräftige ihre Gefühle für den Kicker bereits mit einem süßen Paar-Pic auf ihrem Social Media-Account. Nun zog ihr neuer Freund endlich nach: Loris postete das erste Foto von sich und Sophia!

Das Pärchen-Debüt ist in seiner Instagram-Story zu finden. Dort veröffentlichte der 25-jährige Blondschopf einen Schnappschuss, auf dem er und die 29-Jährige Kopf an Kopf in die Kamera strahlen. Das Bild lud der Fußball-Star ganz schlicht ohne weiteren Text oder Emojis hoch – das brauchte er auch nicht, denn das Lächeln von Loris und Sophia sagt mehr als tausend Worte!

Die beiden Tattoo-Fans sind also ohne Frage glücklich miteinander, obwohl sie eine Fernbeziehung führen – oder vielleicht gerade deshalb? In der "NDR Talk Show" erklärte die Schönheit dazu: "Getrennte Wohnungen sind eine Maßnahme für eine glückliche Beziehung. Ich habe auch kein Problem damit, mich in den Flieger zu setzen, nach Istanbul zu fliegen und wieder zurückzufliegen."

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Loris Karius

Anzeige

MEGA Sophia Thomalla und Loris Karius im Hotelpool

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla in Istanbul, Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de