Das diesjährige Dschungelcamp-Abenteuer ist ein für alle Mal vorbei! Am Samstag fieberten Evelyn Burdecki (30), Felix van Deventer (22) und Peter Orloff (74) auf die große Entscheidung hin: Wer wird die Nachfolge von Vorjahressiegerin Jenny Frankhauser (26) antreten? Im großen Finale wurde schließlich die ehemalige Bachelor-Kandidatin vom Publikum zur neuen Königin des australischen Busches gewählt. Kurz nach ihrer Krönung machte sich nicht nur die Blondine, sondern auch ihre elf Mitstreiter auf den Weg nach Deutschland. Promiflash war live vor Ort, als die diesjährigen Dschungelcamper am Dienstagmorgen in Frankfurt landeten!

In den frühen Morgenstunden betrat die frisch gekürte Dschungelkönigin Evelyn erstmals wieder deutschen Boden. Zwar hatte sie ihre gigantische Krone nicht dabei, trotzdem posierte sie im legeren Reise-Look bereitwillig für die anwesenden Fotografen. Ihr breites Lächeln ließ dabei keinen Zweifel daran, dass die TV-Beauty nach wie vor megahappy über ihren Sieg ist. Wenige Momente später hatte die 30-Jährige erneut allen Grund zum Strahlen: Nachdem sie die Sicherheitsvorkehrungen durchquert hatte, wurde die Quasselstrippe von etlichen Fans sehnsüchtig erwartet.

Doch nicht nur Evelyn hatte alle Hände voll zu tun: Auch auf Chris Töpperwien (44), Domenico De Cicco (35) & Co. warteten zahlreiche Supporter. Und so nahmen sich alle Dschungelcamper nach dem langen und kräftezehrenden Flug bereitwillig Zeit zum Autogramme schreiben und Fotos machen.

Promiflash Peter Orfloff, Evelyn Burdecki und Felix van Deventer am Frankfurter Flughafen

Promiflash Domenico De Cicco und Chris Töpperwien am Frankfurter Flughafen

Promiflash Bastian Yotta am Frankfurter Flughafen

