Penn Badgley (32) erreichte mit seiner Rolle als Dan Humphrey alias "Lonely Boy" in Gossip Girl größere Bekanntheit. Bis 2012 war er in der Serie zu sehen. Mittlerweile spielt der US-amerikanische Schauspieler den Stalker Joe in der Netflix-Serie You. Obwohl über sechs Jahre zwischen den beiden Rollen liegen, gibt es starke Parallelen zwischen den Serienfiguren. Die Ähnlichkeit gab Penn nun selbst in einem Interview zu.

In einem Gespräch mit der New York Times gestand der 32-Jährige bezüglich seiner "You"-Rolle: "Jeder Teil von mir, der sich gegen einen Vergleich mit Dan Humphrey gewehrt hat, hat damit aufgehört, weil ich erkenne, wie viel davon eine surreale Weiterentwicklung von Dan Humphrey ist." Die bedeutendste Parallele sei laut Penn, dass beide Serienfiguren – sowohl Dan als auch Joe – sich für die Art von weißem Mann halten würden, die denken, sie seien Außenseiter. Ihnen würde der Frauenschwarm gerne zurufen: "Bro, du bist kein Außenseiter – du gehörst zum innersten Kreis, alle anderen sind Außenseiter."

Penn offenbarte außerdem: "Es wäre alles zum Lachen, wenn dieses Verhalten nicht auch oft der Impuls für so viele Vorurteile wäre, die in Gewalt umgewandelt werden können." Penn erreichte in seiner neuen Rolle als Stalker Joe bei vielen Zuschauern große Beliebtheit. Einige gaben über Twitter sogar zu, selbst gerne Opfer seines Stalkings zu werden.

Splash News Penn Badgley in New York

Anzeige

Splash News Penn Badgley

Anzeige

Getty Images Penn Badgley bei einer Pressekonferenz zur Serie "You"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de