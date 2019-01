Verliebt in einen Psychopathen? Die Netflix-Serie "YOU – Du wirst mich lieben" zeigt, dass das ganz und gar nicht lustig ist. Darin spielt Gossip Girl-Star Penn Badgley (32) den New Yorker Buchhändler Joe Goldberg, der sich unendlich in Guinevere Beck, gespielt von Elizabeth Lail (26), verliebt – und diese verfolgt, stalkt und sogar über Leichen geht! Dennoch sind einige Fans megaverschossen in den Charakter – und Penn findet das ziemlich unheimlich.

Auf Twitter bekommt der 32-Jährige so einige Liebesbekundungen. Doch auf jede hat er eine passende Antwort parat, denn offenbar ist es Penn ein Anliegen, über schädliche oder sogar gefährliche Beziehungen zu reden. Eine Userin schwärmt in Anlehnung an seine Rolle in "Gossip Girl": "Penn Badgley war sexy als Dan, aber Gott, Joe ist ein völlig neues Level". Penn reagiert auf den Tweet und beendet den Satz mit: "… von Problemen, richtig?"

Mit einer Followerin hält er sogar einen längeren Dialog. "Oh mein Gott, es ging einfach darum, wie sehr ich Penn Badgley und sein Schauspielern liebe. Nicht den Charakter", machte eine Userin klar. Er erwidert: "Verstehe – ich hoffe, ich habe dich nicht versehentlich kritisiert. Es ist erstaunlich, war für Reaktionen aufkommen. Die Leute wollen über die dramatischen / interessanten Dimensionen der Serie sprechen, das ist etwas Positives. Danke dafür, dass du Teil dieses Prozesses bist!"

Getty Images Elizabeth Lail und Penn Badgley bei einer Pressekonferenz zur Netflix-Serie "You"

Getty Images Penn Badgley bei einer Pressekonferenz zur Serie "You"

Splash News Penn Badgley auf Promotour für seine neue Serie "You"

