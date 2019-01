Süße Grüße von Bonnie Stranges (32) Rasselbande! Ende vergangenen Jahres machten die Beauty und Musiker Boris Alexander Stein es offiziell: Wie einige Fans schon vermutet hatten, sind die zwei tatsächlich ein Paar! Die Turteltauben scheinen seitdem jede freie Minute miteinander zu verbringen – mit dabei ist stets Bonnies Töchterchen Goldie Venus, das aus ihrer früheren Beziehung zu Leebo Freeman (30) hervorging. Nun postete die Mutter auch endlich das erste gemeinsame Bild mit Boris und Goldie!

Das zauberhafte Foto veröffentlichte das Model jetzt via Instagram. Auf dem Schnappschuss posieren Boris und Bonnie leicht aneinander gekuschelt und schauen mit einem verträumten Blick in die Kamera – Baby Goldie durfte es sich währenddessen in den Armen ihrer Mami bequem machen und wendet dem Betrachter ihren Rücken zu. Das wohl niedlichste Detail an der Aufnahme: Alle drei tragen zusammenpassende schwarze Lederjacken!

Bonnies Follower sind hin und weg von diesem Anblick: "Die perfekte Familie" und "Ihr seht so glücklich aus zusammen!", freuen sich zwei User in den Kommentaren. Auch Reality-Star Daniela Katzenberger (32) versieht den Beitrag mit etlichen begeisterten Herzchen. Was sagt ihr zu dem Pic? Stimmt ab!

Instagram / bonniestrange Boris Alexander Stein und Bonnie Strange in Hollywood

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange mit ihrer Tochter Goldie Venus Weilert

Instagram / bonniestrange Model Bonnie Strange, Januar 2019

