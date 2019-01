Wagen Josephine Welsch und Robert Dallmann etwa den nächsten Schritt? Seit über zwei Jahren schweben die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Freund schon auf Wolke sieben. Im Oktober krönten die Turteltauben ihre Liebe schließlich mit einem gemeinsamen Sohn. Nun sieht es so aus, als ob die frischgebackenen Eltern ihr Glück mit einem Trauschein besiegeln wollen: Auf einem aktuellen Bild scheint Josephine einen Verlobungsring zu tragen!

Via Instagram veröffentlichte die junge Mutter einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie die Hand ihres Söhnchens umfasst – ein Detail springt ihren Followern sofort ins Auge: der goldene Klunker, der Josephines linken Ringfinger ziert! "Ist das ein Verlobungsring?", "Oh, darf man zur Verlobung gratulieren?" und "Bist du verlobt?", fragen sich drei neugierige Fans in den Kommentaren.

Obwohl sich unter dem Beitrag mittlerweile etliche Abonnenten die Frage stellen, ob Robert Josephine einen Antrag gemacht hat, hat ihnen die Blondine bisher keine Antwort geliefert. Was denkt ihr – sind die zwei wirklich verlobt? Stimmt ab!

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch mit ihrem Sohn, Januar 2019

Instagram / josephine_welsch Robert Dallmann und Josephine Welsch

