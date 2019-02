Beim SemperOpernball konnten die Promis kaum die Füße stillhalten! Am Freitagabend herrschte in Dresden Star-Alarm: Von Serienhelden wie Tom Wlaschiha (45), über TV-Ladys wie Jessica Paszka (28) bis hin zu Model-Schönheiten wie Barbara Meier (32) – sie alle strömten für das glamouröse Event in die sächsische Hauptstadt. Im Promiflash-Interview verriet die Mehrheit der hochkarätigen Gäste, dass sie an diesem Abend vor allem eins wollten: ihr Tanzbein schwingen!

Insbesondere die weiblichen Promis konnten es schon auf dem roten Teppich kaum erwarten, endlich die Tanzfläche zu erobern: "Ich freu mich ganz doll auf den Tanz. Ich habe heute leider keinen Tanzpartner mitgebracht, aber vielleicht tanze ich dann heute einfach mit einer Frau", hielt sich Fitness-Fan Fernanda Brandao (35) im Promiflash-Gespräch alle Optionen offen. Auch Angelina Kirsch (30) erschien ohne Begleitung, wollte aber deshalb aufs Tanzen auf gar keinen Fall verzichten: "Ich bin ja das erste Mal live dabei, ich kenne den SemperOpernball sonst nur aus dem Fernsehen. Das ist natürlich total spannend. Und ich lasse mich natürlich gerne zum Tanzen auffordern", erläuterte das Curvy-Model ihre Strategie.

Ein möglicher Tanzpartner für Angelina war Giovanni Zarrella (40). Die beiden hatten sich 2017 bei der zehnten Staffel von Let's Dance kennengelernt. Der Sänger weiß daher ganz genau, dass die Blondine eine große Portion Rhythmusgefühl mitbringt. "Die würde mich in Grund und Boden tanzen. Diese Schmach gebe ich mir nicht. Ich werde eher auf meinem Stühlchen bleiben und alle beim Tanzen beobachten", gab der 40-Jährige mit einem verschmitzten Grinsen zu. Auch sein Musikerkollege Andreas Gabalier (34) wusste noch nicht genau, ob er an diesem Abend ein Tänzchen wagen wird. "Dafür habe ich heute eigentlich die falschen Schuhe an. Da muss ich mich noch ein bisschen eingrooven", zeigte sich der Österreicher allerdings nicht ganz abgeneigt.

P.Hoffmann/WENN.com Fernanda Brandao beim SemperOpernball in Dresden

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Giovanni Zarrella beim SemperOpernball in Dresden

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Andreas Gabalier beim Dresdner SemperOpernball 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de