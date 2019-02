Süßer Liebesbeweis von Joe Jonas (29)! Im Oktober 2017 machte die frohe Botschaft die Runde: der Musiker und seine Angebetete Sophie Turner (22) sind verlobt! Seitdem sind die Turteltauben einfach unzertrennlich. In der Öffentlichkeit trifft man die zwei so gut wie nie ohne den jeweils anderen an. Trotzdem bekunden sie ihre Zuneigung im Netz nur äußerst selten. Doch jetzt widmete Joe seiner Sophie einen niedlichen Beitrag!

Via Instagram veröffentlichte der Bruder von Nick Jonas (26) nun einen hübschen Schnappschuss von seiner Verlobten. Auf dem Foto sitzt die Game of Thrones-Hauptdarstellerin am Tisch eines schicken Restaurants und lächelt entspannt den Fotografen an – bei dem es sich vermutlich um Joe selbst handelt. "Ich Glückspilz", schrieb er schlicht unter die Aufnahme und drückte so seine Gefühle für seine Zukünftige aus.

Joes Fans können ihm da nur zustimmen: "In der Tat, sie ist wunderschön" und "Wow, du hast echt Glück", kommentieren zwei User das Posting. Außerdem brannte ihnen eine besondere Frage unter den Nägeln: "Wann heiratet ihr denn endlich?", will ein ungeduldiger Fan wissen. Bisher ist nämlich noch nicht bekannt, wann Sophie und ihr Liebster sich das Jawort geben wollen.

Instagram / joejonas "Game of Thrones"-Star Sophie Turner

Anzeige

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas bei der Hochzeit von Priyanka Chopra und Nick Jonas

Anzeige

Splash News Sophie Turner und Joe Jonas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de