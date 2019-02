Isabell Horn (35) schwebt im absoluten Baby-Glück! Seit fast zwei Jahren ist die Schauspielerin stolze Mutter ihres bisher einzigen Kindes. Seither stellt ihr Töchterchen Ella ihr Leben auf den Kopf, was auch zahlreiche gemeinsame Social-Media-Beiträge des Mutter-Tochter-Duos beweisen. Schon bald haben die beiden Girls aber sogar noch einen weiteren Spielgefährten bei sich: Isabell verkündete nun, dass bereits der nächste Nachwuchs unterwegs ist!

In Form eines YouTube-Videos ließ die 35-Jährige die Babybombe platzen. Mit einem positiven Schwangerschaftstest in der Hand, einem Lächeln im Gesicht und sogar Tränchen in den Augen gab Isabell preis: "Ich bin schwanger, ich kann es noch gar nicht wirklich glauben, obwohl ich schon im vierten Monat bin. [...] Wir freuen uns total." Kein Wunder: Immerhin hatte es für die werdende Mutter und ihren Partner Jens Ackermann bei ihrem ersten Kindersegen eineinhalb Jahre bis zum positiven Test gedauert. Dieses Mal habe es deutlich schneller geklappt und dank ihrer spannenden Brüsten und ihres unregelmäßigen Zyklus habe die YouTuberin ihre anderen Umstände dieses Mal auch deutlich früher wahrgenommen.

Damit passt Isabells zweiter Kindersegen sogar hervorragend in ihre Familienplanung! Im Interview mit Promiflash hatte sie im März letzten Jahres erklärt: "Ich glaube, zwei Wickelkinder sind sehr anstrengend. Deswegen wäre es gut, wenn das eine Kind da ein bisschen raus ist und schon selber aufs Töpfchen gehen kann." Ella dürfte mit ihren 22 Monaten die Windeln langsam hinter sich lassen – der Plan ihrer Mama scheint also perfekt aufzugehen!

Facebook / Isabell Horn Jens Ackermann und Isabell Horn mit Tochter Ella

Christian Marquardt/Getty Images Isabell Horn

Instagram / dieisabellhorn Schauspielerin Isabell Horn mit Freund Jens und Tochter Ella

