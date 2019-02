Viola Kraus (28) ist entsetzt! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin wollte am Wochenende nach den Made for More Awards in München eigentlich nur eine entspannte Zeit genießen. Doch der Abend endete für sie und ihre Freundin Fabienne Biskupek im Krankenhaus. Die beiden Influencerinnen gingen nach der Show noch in einen Club, vor dem eine heftige Schlägerei ausbrach. Als die Mädels dazwischengingen, wurden sie beide verletzt – und niemand hat ihnen geholfen!

In ihrer Instagram-Story berichtete die 28-Jährige am darauffolgenden Tag von dem Vorfall – noch immer spürbar mitgenommen. Offenbar hatten am Abend zuvor mehrere Männer auf eine am Boden liegende Person eingeschlagen. Von den vielen Schaulustigen habe aber niemand helfen wollen, sodass die zwei Frauen selbst einschreiten mussten. Dabei wurde Fabienne am Kopf und Viola am Fuß verletzt. Beide mussten später mit einem Krankenwagen abtransportiert werden. Dank Viola und ihrer Freundin sei das Opfer allerdings glimpflich davongekommen. Und auch die beiden Helferinnen haben nur eine leichte Gehirnerschütterung und einen schmerzenden Fuß abbekommen.

Richtig sauer ist die Bachelor-Expertin auf die Unbeteiligten, die bei der Prügelei zwar zugeschaut, aber nichts unternommen haben. "Wo ich einfach traurig und wütend darüber bin, dass da lauter Männer standen und keiner was gemacht hat. Türsteher standen da und sind nicht eingeschritten, wo Frauen dazwischengehen müssen", erzählte die Münchnerin aufgebracht.

P.Hoffmann/WENN.com Viola Kraus auf dem YOU Summer Festival 2018

Anzeige

Instagram / viola.kraus.official Viola Kraus, ehemalige Teilnehmerin von "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / Viola.kraus.official Viola Kraus, TV-Gesicht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de