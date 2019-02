Mit ihrer verpeilten Art und ihren aberwitzigen Sprüchen eroberte sie im Dschungelcamp die Herzen der Zuschauer: Die frischgebackene Busch-Queen Evelyn Burdecki (30) galt als authentischste Camperin im australischen Urwald. Allerdings wurde zuletzt immer wieder darüber diskutiert, ob das alles echt ist oder nur gespielt – denn: Die Sprüche der Blondine wirkten oft zu schräg, um wahr zu sein. In einer TV-Sendung machte Evelyn nun da weiter, wo sie im Dschungel aufgehört hatte. Doch handelt sie tatsächlich nach dem Motto "Sei schlau, stell dich dumm"?

In der Fersehsendung stern TV zündete die Düsseldorferin im Gespräch mit Moderator Steffen Hallaschka (47) ein echtes Sprüche-Feuerwerk. "Ich wollte ja nach Wall Street an die Börse. Ich wollte da erst mal ein Praktikum machen, um zu gucken, wie es da ist. Da sind ja ganz viele Fernseher, dann habe ich die Kopfhörer und die ganzen Kabel, wie so ein DJ", meinte Evelyn, die bereits im Dschungel von ihren Plänen als Börsenmaklerin gesprochen hatte. Als Steffen Hallaschka und die Blondine über die im Matriarchat lebenden Bonobo-Äffchen quatschten, fragte Evelyn: "Aber das Weibchen holt schon die Kinder raus? Also es gebärt die Baby-Äffchen?" Wohlgemerkt hatte die Dschungel-Queen in der Schule Biologie als Leistungskurs.

Auf Anfrage der Bild, ob Evelyns Sprüche vorgeschrieben seien, ließ RTL verlauten, dass Evelyn diese Frage erst am 10. Februar beantworten könne. Dann wird das Dschungelcamp-"Nachspiel" gesendet, bei dem sich die Buschbewohner der diesjährigen Staffel wieder vor der Kamera treffen.

TV NOW Evelyn Burdecki im Dschungelcamp 2019

Getty Images Evelyn Burdecki in Köln

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki

