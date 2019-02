Dieser Tod wirft so einige Fragezeichen auf: Am Montag wurde das irische Model Alli MacDonnell tot aufgefunden. Die Mutter von vier Kindern stand kurz vor einem großen Karriere-Push und war im Gespräch für zwei neue TV-Projekte. Das Mysteriöse an ihrem ziemlich überraschenden Ableben – kurz vor ihrem Ende teilte Alli mit ihren Fans noch eine kryptische Botschaft auf ihrem Social-Media-Account!

Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte die 37-Jährige nur Stunden vor ihrem tragischen Lebensende eine ziemlich vielsagende Message. "Warum ist es für einen Mann okay, ein Mädchen, eine fette, hässliche Fo*** zu nennen? Das ist echt ein neues Level, jemanden so in den Abgrund zu treiben", schrieb Alli. Wen die Schönheit in diesen Zeilen anspricht, wird wohl ihr Geheimnis bleiben.

Die Polizei schließt im Moment noch ein Fremdeinwirken aus – untersuche aber jeden aus dem näheren Umfeld der Familienmutter. "Man geht nicht davon aus, dass jemand anderes am Tod beteiligt ist, aber wer kürzlich Kontakt mit der Verstorbenen hatte, wird gebeten, eine Aussage zu machen", verriet eine Quelle gegenüber Irish Mirror.

Facebook / alli.macdonnell Alli MacDonnell, Social-Media-Bekanntheit

Facebook / alli.macdonnell Alli MacDonnell, Model

Facebook / alli.macdonnell Alli MacDonnell



