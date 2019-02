Sie steht Timur Bartels (23) in dieser schwierigen Zeit bei! Der Club der roten Bänder-Darsteller hat derzeit einen schlimmen Schicksalsschlag zu verkraften: Sein Vater ist vor wenigen Tagen gestorben. Das ist auch der traurige Grund, weshalb er bei Dancing on Ice ganz plötzlich ausgestiegen ist. Timurs Freundin Michelle schafft es aber scheinbar, den TV-Star ein wenig aufzubauen – und dafür bedankt er sich jetzt mit einer rührenden Liebeserklärung!

Auf Instagram teilte der 23-Jährige einen Schnappschuss, auf dem er und Michelle den Lieblingswein seines Papas trinken. Timur widmet seinen Post allerdings nicht nur seinem Vater, sondern vor allem seiner Liebsten. "Am stärksten macht mich ein Mädchen. Für mich das Mädchen in meinem Leben, die mich jede Sekunde zu 100 Prozent unterstützt hat und hinter mir stand und steht", startet er seinen rührenden Beitrag. Für Michelles Unterstützung sei er nämlich gerade in dieser schwierigen Zeit extrem dankbar: "Ich weiß, dass mein Papa dich auch geliebt hat! Ich bin so glücklich, dass es dich gibt und wir ein Team sind. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit jemandem alles schaffen und überstehen, dann ganz vorne mit dir!"

Aber auch der Support seiner Fans bedeutet dem Schauspieler gerade ziemlich viel. "Ich danke euch allen für eure tausend Nachrichten, eure Liebe und Kraft! Sie kommt bei mir an", ließ er seine Follower wissen.

Getty Images Timur Bartels bei der Premiere zum Kinofilm "Club der Roten Bänder - Wie alles begann"

Getty Images Schauspieler Timur Bartels bei "Dancing on Ice"

Gulotta,Francesco Timur Bartels 2018 in München

