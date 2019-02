Steve Bean hat den Kampf gegen Krebs verloren. Der Schauspieler, vor allem bekannt durch seine Rolle in der Serie "Shameless", starb am 21. Januar 2018 im Alter von gerade einmal 58 Jahren. Steve litt unter einer der seltensten Krebsformen: 2016 diagnostizierten die Ärzte bei ihm einen Tumor an der Nase, der sich als lebensbedrohlich herausstellte. Einzig und allein die Amputation seiner Nase sollte ihn retten.

Im März 2017 ließ sich Steve in einer zwölfstündigen Operation das Organ schließlich entfernen. In seinem Buch My Year Without A Nose beschrieb der TV-Star sein Spiegelbild nach dem Eingriff: "Jetzt ist hier ein pseudo-dreieckiges, nasenförmiges 'Loch' in meinem Gesicht, ein toter Fleck, bei dem die äußeren Ecken des Dreiecks abgerundet sind." Und auch seine Ehefrau Caroline Carrigan versuchte gegenüber Daily Mail zu beschreiben, was der Tumor im Gesicht ihres Mannes verursacht hatte: "Er drückte seine Nase buchstäblich aus dem Gelenk und er sah aus wie ein Boxer. Und dann wie jemand aus dem Film Avatar."

Doch Steve verlor bei der OP nicht nur seine Nase: Die Mediziner mussten ihm auch die Tränenkanäle, den oberen Gaumen, große Teile des Zahnfleischs und auch ein Stück des Wangenknochens entfernen. Allerdings machte dem Comedian nicht nur die äußere Veränderung seines Gesichts zu schaffen: "Ich verlor auch ungefähr 40 Pfund und am schlimmsten von allem: Ich verlor meinen Sinn für Humor."

