Erst seit Dienstag Vormittag ist es offiziell: Thore Schölermann (34) und Jana Julie Kilka (31) werden heiraten. Schon im April 2018 ging der Moderator vor seiner Freundin auf die Knie und hielt nach acht Jahren Beziehung um ihre Hand an. Jana rechnete zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mit einem Antrag – und vor allem nicht mit so einem besonderen Ring!

Im Interview mit Bunte gibt das Paar erste Details zur Verlobung preis. Thore verrät auch, warum das Schmuckstück, das er für seine Zukünftigen ausgesucht hat, keinen Diamanten trägt: "Ich habe immer aus Scherz gesagt, dass ich Jana keinen Verlobungsring von der Stange kaufe, den jeder hat, sondern lieber den Diamanten selbst ausgrabe. Etwas Ähnliches habe ich heimlich vorbereitet." Er habe seiner Partnerin gesagt, dass sie zusammen eine Mine in Afrika besuchen werden, um den perfekten Stein zu finden.

Der Romantiker hatte aber noch eine weitere Überraschung in petto. Nach dem Antrag im österreichischen Tiefschnee ging es für die Turteltauben in eine Hütte, wo Freunde und Familie auf sie warteten. "Ich musste sofort weinen", erinnert sich Jana an den Freudentag zurück.

Getty Images Jana Julie Kilka und Thore Schölermann

Andreas Rentz/Getty Images Jana Julie Kilka und Thore Schölermann beim "Paarduell XXL"-Pressetermin

Getty Images Jana Julie Kilka und Thore Schölermann beim Fernsehpreis 2017

