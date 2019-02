Ob diese Tatsache auch Andrej Mangold (32) verwirrt hat? In der 7. Folge von Der Bachelor besuchte der Rosenkavalier seine letzten vier auserwählten Kandidatinnen in ihrem Zuhause. Als erstes machte der Basketballer in der Heimat von Stefanie Gebhardt Station. In deren Düsseldorfer Wohnung lernte er die Mutter und die beste Freundin der brünetten Schönheit kennen. Viele Zuschauer hatten jedoch nur Augen für ein Thema: die ungewöhnliche Wohnsituation von Steffi.

Nach Kaffee und Kuchen zeigte die Unternehmerin dem 32-Jährigen den Rest ihrer Dachgeschosswohnung und offenbarte im Einzelinterview, dass sie mit ihrer Mitbewohnerin Steffy in einem Bett schläft. "Das ist ja auch so keine typische WG, wie man das kennt. Wir leben hier halt wirklich zusammen wie ein Paar, sind aber keins. Das ist halt special, das ist verrückt, aber so sind wir halt auch." Auf Twitter sorgte Steffis Geständnis für ordentlich Verwirrung. "Hat jemand nun das Zusammenleben von Steffi und Steffy verstanden?", fragte ein User, während ein anderer gleich für ihn eindeutige Schlüsse zog: "Sie führt also eine Sexbeziehung mit ihrer 41-jährigen Mitbewohnerin!"

Andere Fans der Kuppelshow hingegen konnten nachvollziehen, dass dem Hannoveraner so langsam Zweifel kamen. "Und da heult die wirklich, dass sie keinen Mann findet? So kann Frau sich auch selbst ins Aus schießen", witzelte ein weiteres Mitglied der Twitter-Gemeinde. Am Ende der Episode stand Steffi dann tatsächlich mit leeren Händen da. Andrej gab ihr keine Rose und ließ sie somit aus der Sendung ausscheiden.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Andrej Mangold in der 6. Folge von "Der Bachelor"

Anzeige

TV NOW Stefanie Gebhardt und Andrej Mangold bei "Der Bachelor" 2019

Anzeige

TVNOW Andrej Mangold in der 8. Nacht der Rosen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de