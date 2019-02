Er muss sein Glück einfach in die Welt hinausschreien! Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Chris Töpperwien (44) einen Schnappschuss in den sozialen Netzwerken, auf dem er die Hand einer Unbekannten hält. In einem Interview verkündete der 44-Jährige wenig später, dass er wieder vergeben ist – und machte seine Beziehung damit offiziell. Wer die neue Frau an seiner Seite ist, wollte er allerdings nicht verraten. Stattdessen beteuerte der Unternehmer, sein Liebesleben künftig aus der Öffentlichkeit heraushalten zu wollen. Nun gewährte er seinen Followern trotzdem einen Blick auf seine neue Flamme!

Zum Valentinstag ließ sich der Auswanderer letztendlich doch dazu hinreißen, weitere Details über seine junge Liebe zu verraten. Eine Aufnahme in seiner Instagram-Story zeigt die unbekannte Schönheit zwar wieder nur von hinten – dafür ist seine bessere Hälfte dieses Mal von Kopf bis Fuß zu sehen. "Happy Valentine's Day. Seid lieb zueinander", kommentierte der ehemalige Dschungelcamper die romantische Momentaufnahme, die zeigt, wie er und die sportliche Blondine Hand in Hand spazieren gehen.

Doch was wurde aus seiner Ankündigung, sein Liebesleben ab sofort aus den Schlagzeilen heraushalten zu wollen? Immerhin hatte der Gastronom noch vor Kurzem behauptet, nach seiner Trennung von Magdalèna Kalley geläutert zu sein. "Ich möchte mein Privatleben nach meiner letzten doch recht öffentlichen Beziehung nun privat halten. Ich denke, ihr habt dafür Verständnis", hatte er in einem Interview erklärt. Ob er seine Meinung am Ende doch noch ändern wird?

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwiens neue Flamme

Anzeige

Instagram / currywurstmann_official Insta-Post von Chris Töpperwien

Anzeige

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, "Goodbye Deutschland"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de