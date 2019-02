Er könnte den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen! Rapper YNW Melly (19) galt bis zuletzt als einer der heißesten Newcomer der Branche. Noch vor einigen Wochen stand er mit keinem Geringerem als Kanye West (41) im Studio und arbeitete gemeinsam mit Künstlern wie Lil Wayne (36) und Timbaland (47) an dem neuen Album des Produzenten. Die Karriere des Ausnahmetalents droht nun jedoch, ein jähes Ende zu nehmen: YNW Melly wurde wegen zweifachen Mordes festgenommen!

Wie das Miramar Police Department in Florida via Twitter bekannt gab, befindet sich der "Murder On My Mind"-Interpret derzeit in Gewahrsam. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Oktober gemeinsam mit seinem Freund Cortlen Henry zwei seiner Freunde erschossen zu haben. Weiter heißt es, sie hätten ihre Tat anschließend wie ein Drive-by-Shooting aussehen lassen wollen. Demnach sollten die Beamten glauben, dass die beiden Opfer aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug heraus erschossen wurden. Forensische Untersuchungen konnten den 19-Jährigen und seinen vermeintlichen Komplizen nun aber angeblich überführen, wie die Polizei verlauten ließ.

Jamell Demons, wie der Rapper wie bürgerlichem Namen heißt, beteuert derweil seine Unschuld. Auf Instagram meldete sich der Singer-Songwriter kurz vor seiner Festnahme selbst zu Wort und erklärte: "Vor ein paar Monaten habe ich meine beiden Brüder gewaltsam verloren und jetzt will das System Gerechtigkeit. Doch leider werden sehr viele Gerüchte und Lügen verbreitet."

Getty Images YNW Melly im Februar 2019

ActionPress Kodak Black und YNW Melly auf einer Party, 2019

Instagram / ynwmelly YNW Melly, Rapper

