Gericht kommt zu keinem Ergebnis in YNW Mellys Mordprozess

Die Geschworenen sind sich uneinig. Seit Februar 2019 sitzt YNW Melly (24) in Untersuchungshaft. Dem Rapper wird vorgeworfen, seine zwei Kollektiv-Kollegen Anthony Williams und Christopher Thomas Jr. nach einer Studiosession erschossen zu haben. Der US-Amerikaner plädierte damals in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. In dieser Woche wurde der Fall nun vor Gericht in Miami verhandelt. Das Ergebnis: Der Prozess gegen YNW Melly wird für ergebnislos erklärt.

Laut Gerichtsdokumenten, die Miami Herald vorliegen, habe das zwölfköpfige Gremium dem Richter des Broward Circuit Court mitgeteilt, dass es hinsichtlich der beiden Mordanklagen gegen YNW Melly zu keinem Ergebnis gekommen sei. Vor Gericht berichteten die Geschworenen: "Wir sind immer noch nicht in der Lage, eine einstimmige Entscheidung zu treffen". Die Verhandlungen dauerten drei Tage an.

Der ergebnislose Prozess bedeutet allerdings nicht, dass der "Murder on My Mind"-Interpret wieder auf freien Fuß gelassen wird. Dem Newsportal zufolge habe das Büro der Staatsanwaltschaft bereits angekündigt, den 24-Jährigen erneut anzuklagen. Das heißt: Der Prozess gegen YNW Melly wird wohl neu aufgerollt – dann allerdings vor einer neuen Auswahl an Geschworenen.

Instagram / ynwmelly Rapper YNW Melly

Instagram / ynwmelly YNW Melly vor seiner Festnahme

Getty Images YNW Melly im Februar 2019

