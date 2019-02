Herzogin Kate (37) weiß einfach, womit sie die Royal-Fans aus den Socken hauen kann! Als Frau von Prinz William (36) steht ihre Kleiderwahl immer im Fokus der Öffentlichkeit. Ob umwerfender Awardshow-Look oder angemessenes Business-Kostüm: Kate erlaubt sich so gut wie nie einen modischen Fehltritt. So auch aktuell bei einem Gala-Dinner: In einer raffiniert geschnittenen Robe zog die Herzogin von Cambridge alle Blicke auf sich.

Am Mittwochabend besuchte die 37-Jährige die Dinner-Veranstaltung "100 Women in Finance" im Victoria and Albert Museum London. Für ihren Auftritt wählte Kate ein rosafarbenes Kleid von Gucci, das mit Wickel-Details und Tüllstoff ihre Figur umspielt. Dazu kombinierte sie laut People Ohrringe von Kiki McDonough, die sie schon bei der Hochzeit ihrer Schwester Pippa Middleton (35) getragen hatte.

Als Schirmherrin der Initiative, die das Dinner ausrichtete, sprach Kate bei dem Event über ihr Herzensthema: die seelische Gesundheit von Kindern, um die sie sich mit ihrem "Mentally Healthy Schools"-Programm kümmert. "Ich wurde oft gefragt, warum ich mich bei meiner Arbeit auf die frühen Jahre konzentriere. Ich hatte das Glück, einige wundervolle Charity-Projekte unseres Landes kennenzulernen, und da habe ich gelernt, wie wichtig die ersten Jahre unseres Lebens sind", sagte die Dreifach-Mama, die bereits am Mittwochmorgen eine Veranstaltung ihrer Initiative besucht hatte – allerdings in einem wesentlich schlichteren Outfit.

Hewitt/SplashNews.com Herzogin Kate in London, Februar 2019

Getty Images Herzogin Kate im Februar 2019 in London

Getty Images Herzogin Kate in London

Getty Images Herzogin Kate auf einer Gala in London im Februar 2019



