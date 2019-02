So hat sich Jennifer Aniston (50) ihre Geburtstagsreise mit ihren Mädels sicher nicht vorgestellt! Der Hollywood-Star ist vor wenigen Tagen 50 Jahre alt geworden. Nach einer großen Party, bei der auch zwei ihrer Ex-Partner anwesend waren, sollte es nun für sie und ein paar Freundinnen nach Mexiko gehen. Doch der Privatjet musste notlanden, weil beim Start ein Reifen abgerissen war!

Statt in Cabo San Lucas mussten Jennifer und ihre Crew für ein paar Stunden in Ontario, Kalifornien verharren, wie TMZ berichtete. Der kleine Flieger war am Freitagmorgen in Los Angeles abgehoben, verlor aber direkt in der Luft ein Rad! Das bestätigte die US-Bundesluftfahrtbehörde dem Online-Magazin. Nachdem Jen und ihre Girls schon fast Cabo erreicht hatten, entschied sich der Kapitän umzukehren – eine sichere Landung sei in der mexikanischen Provinz so nicht möglich gewesen. Um das Gewicht des Flugzeugs für den Not-Touchdown zu verringern, mussten sie dann noch einige Runden drehen, um das Kerosin an Bord zu verbrauchen.

In der Maschine sollen sich rund 12 Damen befunden haben – inklusive des Geburtstagskindes. Darunter auch einige weitere Hollywood-Größen wie Friends-Kollegin Courteney Cox (54), Molly Kimmel und Amanda Anka, die Ehefrau von Jason Bateman (50). Die Reise konnte am Ende zum Glück noch weitergehen: Wie das Online-Portal wenig später erfuhr, wurde ein Ersatzjet organisiert.

Getty Images Jennifer Aniston bei der Vanity Fair Oscar Party 2017

Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston, Schauspielkolleginnen

Getty Images Jimmy Kimmel mit seiner Frau Molly

