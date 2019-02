Wird Kida Khodr Ramadan die Rolle des Bösewichts nun nie wieder los? Im Jahr 2017 war der 42-Jährige zum ersten Mal in der Hauptrolle der erfolgreichen deutschen Dramaserie "4 Blocks" zu sehen. Seither gehört er zu den wohl bekanntesten Stars der deutschen Schauspielszene. Kidas Darstellung des Berliner Clan-Mitglieds Ali "Toni" Hamady bescherte ihm außerdem jede Menge Preise. Aber hat der Wahlberliner nicht auch Angst, in Zukunft nur noch für Gangster-Rollen angefragt zu werden? Promiflash hat bei dem Bartträger nachgefragt!

Beim Medienboard-Empfang auf der Berlinale 2019 plauderte der Serienstar ganz offen über seine Leidenschaft dafür, den Bösewicht zu verkörpern. Ginge es nach ihm, könne er diese Rolle auch in Zukunft gerne noch einmal übernehmen. "Wenn du jeden Gangster anders spielen kannst, dann spiele ich auch mein Leben lang den Gangster", gestand er im Promiflash-Interview und erklärte auch: "Ich habe kein Problem damit. Die Leute fragen mich ja nicht umsonst, warum ich den Gangster spielen soll."

Die Rolle des Schurkens in "4 Blocks" hat sich für Kida auf jeden Fall gelohnt: Unter anderem gewann er für seine schauspielerische Leistung einen Deutschen Fernsehpreis und einen Grimme-Preis. Lange wird man ihn allerdings nicht mehr in seiner Paraderolle bewundern können. Wie die Macher bereits bestätigten, wird nach der dritten Staffel die Geschichte um den Hamady-Clan zu Ende erzählt sein. Aber vielleicht sehen die Fans Kida dann ja schon in einer anderen Gangster-Rolle wieder.

Wiese/face to face/ActionPress Kida Khodr Ramadan, Frederick Lau und Veysel Gelin in "4 Blocks"

Getty Images Kida Khodr Ramadan mit seinem Grimme-Preis 2018

Getty Images Kida Khodr Ramadan bei der "Verpiss dich, Schneewittchen"-Premiere in Köln 2018

