Dieser Look ist gerade total in! Ob Miley Cyrus (26) bei den Grammys oder Heidi Klum (45) bei der amfAR-Gala in New York – auf den roten Teppichen scheint es aktuell nur noch einen Style zu geben: Die Promi-Ladys verzichten immer häufiger auf ihre BHs! Auch für die Teen Vogue Young Hollywood Party machten sich einige Starlets obenrum frei und ließen ziemlich tief blicken.

Für den aufreizendsten Auftritt sorgte wohl Step Up-Star Alyson Stoner. Die 25-Jährige verzichtete nicht nur auf ihren Büstenhalter, sondern auch auf ein Blüschen. Stattdessen erschien sie in nichts weiter als einer knallroten Latex-Jacke, die sie zu allem Überfluss auch noch offen trug – ein wahres Wunder, dass den ganzen Abend über nichts verrutschte. Party-Girl Delilah Hamlin (20) setzte ebenfalls auf jede Menge nackte Haut. Das Dekolleté ihres Glitzerkleids reichte fast bis zum Bauchnabel und auch ihr Beinschlitz ließ nicht mehr viel Raum für Fantasie. Eine Mischung aus viel Bein und viel Ausschnitt führten auch die "Dance Moms"-Schwestern Maddie (16) und Mackenzie Ziegler (14) auf dem Red Carpet vor. Mackenzie hatte bei ihrem Outfit aber wohl überhaupt kein andere Wahl, als den BH wegzulassen – zwischen sie und ihr hautenges Kleid hätte kein Blatt mehr gepasst. Mit ihren jungen 14 Jahren trug die Nachwuchs-Sängerin damit wohl einen der gewagtesten Looks.

Netflix-Star Joey King (19) schlenderte unterdessen in einem ziemlich entspannten Outfit über den roten Teppich. In ihrer schwarzen Leder-Latzhose wirkte die Schauspielerin neben ihren Kolleginnen geradezu zugeknöpft. Auf den BH verzichtete allerdings auch sie.

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Delilah Hamlin bei der Teen Vogue Young Hollywood Party

Jaxon / MEGA Maddie und Mackenzie Ziegler bei der Teen Vogue Young Hollywood Party

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Joey King bei der Teen Vogue Young Hollywood Party

