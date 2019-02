Das ist privat! Kendall Jenner (23) ist wohl das einzige Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans, das die eigene Privatsphäre streng hütet. Keine Netz-Beiträge über die letzte Shopping-Tour, nur professionelle Bilder von ihren Model-Shootings. Doch wen datet Kendall eigentlich und wie läuft es bei dem Reality-Star in der Liebe? Davon gibt die 23-Jährige einfach nichts preis und auch in Interviews ist ihr keine Info zu entlocken. Warum das so ist, erklärt sie jetzt selbst.

Kendall Jenner ist nicht so wie viele ihrer Kar-Jenner-Geschwister nur durch die gemeinsame Reality-Sendung bekannt geworden. Die jüngere Schwester von Kim Kardashian (38) hat sich ihre eigene Karriere aufgebaut: 2018 war sie das bestbezahlte Model weltweit! Die 23-Jährige erobert die Laufstege, posiert vor der Kamera und steht in ihrem Job stets im Mittelpunkt. Allerdings möchte sie ihr Privatleben unbedingt schützen und so wenig wie möglich an die Öffentlichkeit tragen. Vor allem wenn es um die Liebe geht, hält Kendall alles weitestgehend geheim. "Ich bin in einer Beziehung für mich und die andere Person, nicht für irgendjemand anderen", betont Kendall bei Zaza World Radio.

"Ich möchte weder meine Zeit noch die von anderen Menschen verschwenden", fügt das Model hinzu. Sie möchte keine Beziehung öffentlich machen, bevor sie sich nicht selbst sicher über die Liebe ist. Gerüchte gibt es trotzdem: Kendall soll seit Mitte des Jahres 2018 den Philadelphia 76ers-Basketballer Ben Simmons daten. Am Valentinstag hat sie ihn sogar bei einem Spiel angefeuert, bevor die beiden auf einer Veranstaltung angeblich die ganze Nacht durchtanzten.

Instagram / kyliejenner Kendall und Kylie Jenner im Oktober 2018

Getty Images Kendall Jenner für Victoria's Secret 2018

Instagram / kimkardashian Ben Simmons und Kendall Jenner, Dezember 2018

