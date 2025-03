Oh là, là: Kendall Jenner präsentiert sich oben ohne im Netz

Kendall Jenner (29) hat mit ihren neuesten Instagram-Fotos erneut für Aufsehen gesorgt. Das Model teilte kürzlich eine Bilderreihe, die sie beim Sonnenbaden am Pool zeigt – und das äußerst freizügig. In den Aufnahmen trägt Kendall lediglich ein Bikinihöschen und verzichtet komplett auf ein Oberteil. Besonders ein Bild, auf dem sie sich triefend nass aus dem Wasser erhebt und an ihrem Bikini hantiert, sorgt dabei für Begeisterung unter ihren Fans. Ohne jegliche Bildunterschrift ließ die 29-Jährige die Bilder für sich sprechen – und erntete dafür eine Welle an Likes.

Unter den Bewunderern ihrer sinnlichen Posts befanden sich auch zahlreiche prominente Freunde und Kollegen. Hailey Bieber (28), Gigi Hadid (29), Lauren Sánchez (55) und Modelkollegin Candice Swanepoel (36) gaben der Fotostrecke ihren "Gefällt mir"-Stempel. Die Reaktionen unter den Kommentaren kamen ebenfalls nicht zu kurz und reichten von bewundernden Worten bis hin zu Flammen-Emojis. Für Kendall sind Posts dieser Art jedoch nichts Ungewöhnliches: Bereits in der Vergangenheit zeigte sich die brünette Schönheit regelmäßig von ihrer sexy Seite und spielt dabei gekonnt mit ihrer Wirkung vor der Kamera.

Abseits ihres Modeljobs stellt Kendall immer wieder ihre Wandelbarkeit unter Beweis. Das einstige Reality-TV-Sternchen aus Keeping Up With the Kardashians hat sich längst als feste Größe in der Modewelt etabliert und lief bereits für Labels wie Chanel und Versace über die Laufstege. Auf Instagram, wo sie über 290 Millionen Abonnenten zählt, gibt die Schwester von Kylie Jenner (27) regelmäßig Einblicke in ihren glamourösen Alltag. Doch trotz all des Ruhms betont Kendall immer wieder in Interviews, dass sie sich in ihrer Freizeit am meisten danach sehnt, Ruhe zu genießen – am liebsten, wie es scheint, am Pool.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Bikini

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Februar 2025

