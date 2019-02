Das kommt gar nicht gut an: Sängerin Jamie Lynn Spears (27) verdient sich in den sozialen Medien derzeit ein paar Dollar dazu. Im Rahmen ihrer bezahlten Partnerschaft hält sie einen Diät-Shake in die Kamera, dessen Anwendung allerdings umstritten ist. Die Fans reagieren prompt und machen klar: Sport und gesunde Ernährung helfen, Wundergetränke nicht! Ob Jamie ihren Einsatz nach einem Shitstorm ihrer Supporter nun überdenkt?

Auf Instagram bereitete sich die 27-Jährige auf den nationalen Pizza-Tag vor – und das mit ihrem angeblichen Wundershake: "Ich habe meine Shakes erhalten und so habe ich mich entschieden, mir selbst ein oder zwei Stücke zu gönnen." Diese Aussage ging bereits gehörig gegen den Strich ihrer Anhänger – besonders als sie ihre Kids mit in den Abnehm-Wahnsinn integrierte, reichte es den Fans! Auf ihre Aussage "2019 dreht sich bei mir und meiner Familie alles um die Gesundheit und diese Shakes waren dabei eine große Hilfe", hagelte es gehörig Kritik!

Viele Fans zeigten sich entsetzt im Netz: "Du wirbst für Abführmittel und damit für extrem ungesunde Methoden, um Gewicht zu verlieren", macht ein User deutlich. Ein anderer mahnt: "Führe deine leicht zu beeindruckenden Follower nicht in die Irre, indem du diesen Müll promotest. Ich hoffe, sie haben dich gut dafür bezahlt." Ein Dritter fasst schließlich zusammen: "So beginnen Essstörungen."

Getty Images Jamie Lynn Spears, Musikerin

Getty Images Jamie Lynn Spears bei den CMT Music Awards 2015

Jason Merritt/Getty Images Jamie Lynn Spears bei den CMT Music Awards 2015 in Nashville

