Jamie Lynn Spears' Teenie-Tochter Maddie strahlt auf Prom

Jamie Lynn Spears (33) teilte jetzt mit ihren Fans einen besonderen Moment im Leben ihrer Tochter Maddie Briann Aldridge (16). Die 16-Jährige besuchte ihren Junior-Prom und bezauberte in einem fliederfarbenen Glitzerkleid mit eleganten Details wie einem Schleifenband und einem Beinschlitz. Passend dazu trug sie silberne Accessoires und High Heels. Auf Instagram veröffentlichte Jamie mehrere Fotos von dem glamourösen Abend, auf denen Maddie mit Freunden, Familie und ihrem Prom-Date zu sehen ist. Die Schauspielerin und Sängerin kommentierte die Bilder mit "Junior Prom" und einem lilafarbenen Herz.

Maddie, die aus Jamie Lynns früherer Beziehung mit Casey Aldridge stammt, ist größtenteils abseits des Rampenlichts aufgewachsen. Ihre Mutter war selbst erst 16 Jahre alt, als sie 2007 mit Maddie schwanger wurde, und zog sich nach ihrer Geburt 2008 aus der Öffentlichkeit zurück. Das Paar war kurzzeitig verlobt, trennte sich jedoch 2010 laut The Sun endgültig. Mittlerweile ist Jamie Lynn mit dem Geschäftsmann Jamie Watson (42) verheiratet und hat eine zweite Tochter, Ivey, die 2018 geboren wurde. Maddie und Jamie Lynn verbindet trotzdem eine enge Beziehung, wie die gemeinsamen Fotos des Abends deutlich machen.

Jamie Lynn, die jüngere Schwester von Pop-Ikone Britney Spears (43), wurde vor allem durch die Nickelodeon-Serie "Zoey 101" berühmt, bevor sie sich nach Maddies Geburt eine längere Auszeit nahm. In den letzten Jahren trat sie immer wieder im Fernsehen auf, erkundete dabei sowohl Reality-Formate als auch ihre Rolle in der Netflix-Serie "Süße Magnolien". Dabei ist es offensichtlich, dass die Familie für sie an erster Stelle steht, was nicht zuletzt die liebevollen Schnappschüsse mit ihrer Tochter Maddie beim Abschlussevent verdeutlichen. Diese strahlt mittlerweile eine beeindruckende Eleganz aus, wie Fans auf Instagram bemerken: "Sie ist so wunderschön", schrieb ein Nutzer.

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears und ihre Tochter Maddie Briann Aldridge vor ihrem Junior-Prom 2025

Instagram / jamielynnspears Maddie Briann Aldridge vor ihrem Junior-Prom 2025

