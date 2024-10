Diese Stars schlüpften in Rollen ihrer Familienmitglieder

Oft erkennt man schon am Aussehen, wer zu einer Familie gehört – bei diesen Schauspielern ist es so extrem, dass die Verwandten die jüngere oder ältere Version des Film-Charakters spielen konnten. Für die jüngere Rolle von Lord Voldemort, gespielt von Ralph Fiennes (61), wurde sein Neffe Hero Fiennes Tiffin (26) gecastet. Der Schauspieler hatte in Harry Potter und der Halbblutprinz eine seiner ersten Rollen und ist heute bekannt für die After-Filmreihe. Auch Popstar Britney Spears (42) wird 2002 in der Komödie "Not a Girl" von ihrer kleinen Schwester Jamie Lynn Spears (33) als junge Lucy verkörpert – sie sieht ihrer großen Schwester zum Verwechseln ähnlich.

Sängerin Demi Lovato (32) spielte die Hauptrolle Sonny in der Disney-Channel-Serie "Sonny Munroe". 2009 wird ihre Kinderrolle von ihrer kleinen Schwester Madison De La Garza (22) gespielt. Besonders spannend wird es bei Penélope Cruz (50), die beim Dreh von Fluch der Karibik: Fremde Gezeiten von ihrer Schwangerschaft erfährt: Ganz spontan muss ihre jüngere Schwester Monica (47) als ihr Körperdouble einspringen. "Ich habe ein paar Monate lang trainiert und getan, was ich konnte... Monica kam am Ende, um einige Szenen zu spielen. Sie ist eine Tänzerin und kann sehr gut mit dem Schwert umgehen, weil sie selbst einen Film gedreht hat", erzählte sie gegenüber The Telegraph.

Ganze zwei Mitglieder der Culkin-Familie spielte der jüngste von sieben Geschwistern, Rory Culkin (35): Er vertrat seine Brüder in der jüngeren Rolle bei verschiedenen Filmen. Angefangen mit Macaulay Culkin (44): Der Kevin – Allein zu Haus-Star wird in seiner Rolle des Richie Rich Junior in "Richie Rich" von Rory gespielt. Außerdem war er die zehnjährige Version des Charakters Igby – sein Bruder Kieran spielte in der Komödie "Igby" die erwachsene Hauptrolle.

Auch im Superhelden-Universum von Marvel gibt es einige Verwandte, die durch ihr ähnliches Aussehen eine Rolle ergattern konnten. In der Serie "Moon Knight", die 2022 Premiere feierte, spielt Oscar Isaac (44) die multiple Persönlichkeit von Steven Grant und Marc Spector. Sein jüngerer Bruder, Michael Benjamin Hernandez, wurde als sein Körperdouble für die gemeinsamen Szenen mit Marc und Steven angeheuert. Als junge Maya Lopez oder Echo in "Hawkeye" wurde die Schauspielerin Alaqua Cox von ihrer kleinen Cousine Darnell Besaw gespielt – dazu postete sie auf Instagram süße Behind-the-Scenes-Fotos.

Anzeige Anzeige

Getty Images Madison De La Garza und Demi Lovato

Anzeige Anzeige

Getty Images Monica und Penélope Cruz, Mango Store, 2008

Anzeige Anzeige

Instagram / alaquacox Alaqua Cox und Darnell Besaw umarmen sich