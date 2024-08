Jamie Lynn Spears feiert Tochter Iveys allerersten Schultag

Jamie Lynn Spears (33) feiert einen wichtigen Meilenstein im Leben ihrer Tochter Ivey (6). Auf Instagram teilt die Schauspielerin bezaubernde Fotos vom ersten Schultag ihrer sechsjährigen Tochter. Ein besonders süßes Bild zeigt Jamie Lynn und Ivey vor einem Klassenzimmer, dekoriert mit silbernen Ballons, die "ABC" und "123" formen. Weitere Fotos zeigen ein großes Schild auf dem Schulgelände mit der Aufschrift "Welcome Back to School Patriots", vor dem Ivey stolz in ihrer Schuluniform posiert.

Jamie Lynn hat Ivey zusammen mit ihrem Ehemann Jamie Watson (42), während ihre ältere Tochter Maddie (16) aus ihrer vorherigen Beziehung mit Casey Aldridge stammt. Die aktuellen Schnappschüsse auf der Plattform zeigen auch den Teenager, der seiner kleinen Schwester beim Vorbereiten für den großen Tag hilft. Zu der Bilderstrecke schreibt die Zoey 101-Darstellerin: "Erster Schultag in der 1. Klasse".

Die Familie teilte bereits im Mai eine herzliche Fotoserie, um den Muttertag zu feiern, auf der Jamie Lynn zusammen mit ihren Töchtern, ihrer Mutter Lynne Spears (69) und ihrer Schwiegermutter Holly Watson zu sehen ist. Auch Maddie hatte dieses Jahr im Rampenlicht gestanden, als Jamie Fotos von ihrem Schulball geteilt hatte, auf denen die Jugendliche ihrem Date in einem funkelnden rosafarbenen Kleid und weißen Absätzen die Schau stiehlt.

Instagram / jamielynnspears Ivey Joan Watson an ihrem ersten Schultag

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears mit ihrer Familie

