Freunde in Sorge: Nimmt Jamie Lynn Spears zu viel Ozempic?

Jamie Lynn Spears (33) sorgt erneut für Schlagzeilen. Grund: Die kleine Schwester von Britney Spears (42) soll angeblich dem Gebrauch des beliebten Abnehmmittels Ozempic verfallen sein. Wie Daily Mail berichtet, soll die 33-Jährige damit zu kämpfen haben, das Medikament abzusetzen. Mittlerweile macht sich auch schon ihr Umfeld ziemlich viele Gedanken. "Ihre Freunde und ihre Familie haben ihr gesagt, dass sie unglaublich gut aussieht und dass sie nicht noch mehr abnehmen muss, aber sie hört nicht darauf", erklärt ein Insider dem Onlineportal.

Doch was ist der Auslöser für ihre angebliche Nutzung des Diätmittels? Quellen zufolge soll sich die zweifache Mutter nach ihrer Teilnahme bei "Dancing With The Stars" und "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!" wegen ihres Äußeren unwohl gefühlt haben. "Jamie Lynn ist auf den Ozempic-Zug aufgesprungen und kämpft jetzt damit, wieder auszusteigen. Sie fühlte sich gedemütigt wegen ihres Aussehens, als sie im letzten Jahr eine Reihe von Auftritten hatte. Sie hat die Kommentare gelesen und es sehr, sehr schwer genommen", verrät ein weiterer Informant dem Onlineportal. Auch teilte Jamie vor wenigen Tagen ein paar Bilder von sich auf Instagram, auf denen sie ein Shirt mit dem Schriftzug "Ozempics 2024" trägt, was viele ihrer Fans beunruhigte.

Jamie Lynn hat erst vor wenigen Monaten ihren 33. Geburtstag gefeiert und dabei große Dankbarkeit für ihr "Jesusjahr" ausgedrückt. Auf Instagram schrieb sie damals: "Ich danke Jesus für dieses Leben, das ich führen darf, und für all die wunderbaren Menschen, mit denen ich es teilen darf." Die Schauspielerin war sichtlich gerührt und hatte eine ausgelassene Zeit mit ihren Kollegen am Set von "Süße Magnolien", die sie mit einem riesigen Kuchen und Luftballons überrascht hatten. Auch ihre Familie, inklusive ihrer Töchter Maddie Briann und Ivey Joan, war dabei und rundete den Tag ab.

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears im August 2024

Getty Images Jamie Lynn Spears bei den Country Music Awards 2015

