Günther Jauch (62) kann ziemlich fies sein! Seit beinahe 20 Jahren moderiert der TV-Star die beliebte Quizshow Wer wird Millionär – dort neigt der 62-Jährige gelegentlich dazu, die Teilnehmer mit kleinen Witzen zu verwirren und auf den Arm zu nehmen. Den letzten Kandidaten Andreas Reck traf es dabei nun besonders hart: Als der Dozent zunächst eine recht einfache Frage nicht beantworten konnte, witzelte Jauch über dessen fehlende Intelligenz!

Bei der Beantwortung der Frage "Wer kann vielleicht schwimmen, aber nicht fliegen?" stand Andreas erst einmal ordentlich auf dem Schlauch. Keine der Antwortmöglichkeiten Stockenten, Pfeifenten, Krickenten oder Studenten erschien im schlüssig – für den Moderator unverständlich: “Es ist total einfach, aber es kommt natürlich immer auf den IQ an”, stichelte er gegen den Hobby-DJ. Doch nach langem Überlegen und dem einen oder anderen Augenrollen seitens Jauch fand Andreas in den Studenten tatsächlich noch die korrekte Antwort. Er holte am Ende sogar stolze 64.000 Euro nach Hause.

Auch die Zuschauer zogen im Netz über die lange Leitung des Ravensburgers her: "Wow, sollte so eine einfache Antwort als Dozent nicht aus der Pistole geschossen kommen?" und "Tja, seine Studenten haben gerade sicher was zu lachen", schrieben zwei Twitter-Nutzer während der Sendung.

TVNOW / Gregorowius "Wer wird Millionär"-Kandidat Andreas Reck und Moderator Günther Jauch

Anzeige

TVNOW / Gregorowius "Wer wird Millionär"-Kandidat Andreas Reck

Anzeige

TVNOW / Gregorowius Andreas Reck, Kandidat bei "Wer wird Millionär" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de