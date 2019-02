Im August vergangenen Jahres sind Motsi Mabuse (37) und ihr Mann Evgenij Voznyuk zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem postete die glückliche Mutter immer wieder Schnappschüsse mit ihrem kleinen Sonnenschein. Dabei achtete die Working-Mom immer darauf, ihre Tochter nie mit dem Gesicht zu zeigen. Umso schockierender ein aktuelles Ereignis: Eine fremde Frau schaute einfach in den Kinderwagen und kommentierte die Pigmentierung ihres Babys.

Diesen Vorfall veröffentlichte die 37-Jährige jetzt auf ihrem Instagram-Account und postete dazu die Worte: "Eine ältere Dame steckte ihren Kopf in den Kinderwagen meines Babys und sagte laut: 'Du bist schwarz und dein Baby ist Cappuccino.'" Die sonst so aufbrausende Tänzerin war von diesem unangenehmen Moment so überrumpelt, dass sie erst einmal sprachlos war.

Auch Motsis 258.000 Follower zeigten sich über diesen dreisten, aber wohl witzig gemeinten Spruch bestürzt und fanden zustimmende Worte für das TV-Gesicht: "Ist echt traurig – aber leider wahr, das wirst du auch noch ein paar Mal erleben. Aber glaube mir, das macht dich noch stärker."

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk

P.Hoffmann/WENN.com Motsi Mabuse mit ihrem Mann Evgenij Voznyuk 2018 in Dresden

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrer Tochter

