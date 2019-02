Mit einem heißen Badewannen-Schnappschuss bringt Sarah Lombardi (26) ihre Fans momentan mächtig um den Verstand. Nach den nervenaufreibenden Wochen bei Dancing on Ice gönnt sich die Sängerin jetzt gemeinsam mit Sohnemann Alessio (3) eine Auszeit in Ischgl. Im Urlaub entstand ein sexy Pic, das wohl kaum der Dreijährige geschossen hat. Doch wer versteckt sich hinter der Linse? So viel sei schon mal verraten: Es ist nicht Sarahs Freund Roberto...

Wer hat die halb nackte Sarah in der Wanne fotografiert? Diese Frage beschäftigt momentan zahlreiche User. Schließlich betonte die Musikerin des Öfteren, allein mit ihrem Spross in die Berge gereist zu sein. In den Kommentaren unter besagtem Instagram-Post bezieht sie nun Stellung. "Eine Dame von der Rezeption hat das Foto gemacht", klärt die 26-Jährige ihre Community auf.

Damit ist das Rätsel also gelöst – doch die User sind immer noch misstrauisch. Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass die Rheinländerin tatsächlich allein unterwegs ist. Der Grund: Wer passt auf Alessio auf, während sie im Gym des Hotels trainiert? Auch darauf liefert die junge Mutter prompt eine Antwort: "Fitness habe ich abends gemacht mit Babyfon, als Alessio geschlafen hat."

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi in Ischgl, Februar 2019

WENN.com Sarah Lombardi

