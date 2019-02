Verblüffende Ähnlichkeit! R&B-Sängerin Rihanna (30) ist bei ihren Fans nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihren coolen Style bekannt. Niemand macht den roten Teppich mehr zum Laufsteg als die 30-jährige Naturschönheit aus Barbados. In Sachen Stilsicherheit kann ihr niemand das Wasser reichen. Oder doch? Eine Französin wird jetzt zur Konkurrentin: Sie wird schon seit Jahren für die echte Rihanna gehalten!

"Es passierte schon, als ich 15 oder 16 war. Genauer gesagt war es mein Onkel, der es erstmals meiner Mutter sagte, nachdem ich mir die Haare geschnitten hatte", verriet Rihanna-Doppelgängerin Yna Sertalf in einem Interview mit BuzzFeed News. "Da ich jedoch ziemlich schüchtern bin, habe ich es nie freiwillig ausgenutzt. Aber es stimmt, dass man so einfacher in einen Club kommt oder auf einen Drink eingeladen wird", gesteht sie weiter. Trotz der vielen Vorteile habe ihre Ähnlichkeit mit dem Superstar aber auch ihre Schattenseiten: "In meinem Privatleben kann es ein bisschen kompliziert sein, weil ich nie weiß, ob jemand mit mir wegen meines Charakters spricht oder weil sie denken, ich sehe aus wie Rihanna."

Auch wenn ihr Leben als Doppelgängerin nicht immer einfach ist, scheint die 23-Jährige mächtig stolz auf ihr Aussehen zu sein. Ihr größtes Hobby: Rihannas Style kopieren. Sobald das Make-up sitzt, präsentiert sie ihren Look auf Instagram. Dort fordern einige User sogar scherzhaft, sie solle endlich ihre neuen Songs veröffentlichen – Rihanna selbst hatte kürzlich neue Lieder versprochen.

Instagram / ynasertalf Yna Sertalf, Social-Media-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / ynasertalf Yna Sertalf, Instagram-Sternchen

Anzeige

Derrick Salters/WENN.com Rihanna auf dem Diamond Ball der Clara Lionel Foundation

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de