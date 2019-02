Die Filmwelt trauert um Vinny Vella. Der Schauspieler hat in seiner langen Karriere in insgesamt 74 Filmen und Serien mitgespielt. Am bekanntesten sind aber wohl seine Rolle in der Hitshow "Die Sopranos" und natürlich sein Auftritt neben Robert De Niro (75) in dem Streifen "Casino". Seine Fans werden den gebürtigen New Yorker wahrscheinlich vor allem für seine Paraderolle als italienischer Gangster in Erinnerung behalten. Jetzt ist Vinny im Alter von 72 Jahren verstorben!

Diese traurige Nachricht verkündete sein Manager am späten Mittwochabend. "Wir sind traurig, mitteilen zu müssen, dass Vinny Vella gestorben ist und ich bin mir sicher, dass niemand so traurig darüber ist, wie er selbst. Vinny hat das Leben, seine Familie, seine Freunde und seine Fans geliebt. Er war wohl einer der lustigsten und liebenswertesten Schauspieler, die je die Leinwand zierten", hieß es in dem Statement. Laut TMZ litt Vinny seit einiger Zeit an Leberkrebs. Er hinterlässt seinen Sohn Vinny Jr. und seine Frau Margaret.

Während die meisten Menschen sich vor allem an Vinnys schauspielerisches Talent erinnern, muss sein Manager aber zuerst an den Humor des Kinostars denken: "Er war sicherlich der Schnellste, der König der Schlagfertigkeit. Sein verbaler Schlagabtausch war legendär."

Collection Christophel/ActionPress Vinny Vella in dem Film "Coffee and Cigarettes"

Henry Lamb/Photowire / BEImages/ActionPress Vinny Vella bei einer Filmpremiere in New York

Collection Christophel / ActionPress Vinny Vella in dem Film "Coffee and Cigarettes"



