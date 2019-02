Bei diesem Paar geht wohl alles superschnell. Erst im vergangenen September endete die Beziehung von Rapper Lil Xan (22) und Noah Cyrus (19). Seit Kurzem ist der Musiker wieder glücklich vergeben und verriet jetzt sogar: Er und seine Annie Smith werden Eltern. Doch damit nicht genug: Die hübsche Blondine sorgte zuletzt auch für Hochzeitsgerüchte. Jetzt legte Annie noch einen drauf und sprach von ihrem großen Wunsch, Lils Ehefrau zu werden.

Auf Instagram teilte Annie nun ein Knutsch-Pic von sich und ihrem Liebsten über den Dächern von Los Angeles. Zu ihrem Valentinstags-Post erklärte sie dann ganz bedeutungsvoll: "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück. Für immer, Baby! Ich kann es kaum erwarten, deine Frau zu werden", was sie zudem mit drei Herzchen versah. Für ihre Follower waren diese Worte eindeutig genug, um dem Paar zahlreich zu seiner Verlobung zu gratulieren!

Für Lils Ex könnte das der nächste große Schock sein. Nach den Baby-News soll die kleine Schwester von Miley Cyrus (26) in Tränen ausgebrochen sein, was sie aber ganz offen im Netz zeigte. Was meint ihr: Wird diese Nachricht Noah verletzten? Stimmt ab!

Instagram / anniiesmith Lil Xans neue Freundin Annie Smith, September 2018

Instagram / anniiesmith Lil Xan und Annie Smith, Januar 2019

Getty Images Noah Cyrus auf einem Event in Hollywood

