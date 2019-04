Traurige Neuigkeiten von Lil Xan (22)! Erst im Februar hatte der Rapper auf Social Media stolz bekannt gegeben, seine Freundin Annie Smith erwarte nach nur wenigen Monaten Beziehung ein Baby. Nach den freudigen Schwanger-News hatten viele Fans sogar über eine Hochzeit der werdenden Eltern spekuliert. Nun muss Xans Community ihm aber Trost spenden – denn Annie verkündete jetzt, sie habe eine Fehlgeburt erlitten.

"Heute fühle ich einen Schmerz, von dem ich nicht wusste, dass er existiert!", schrieb die junge Blondine zu einer Reihe von Videos auf Instagram. In einem emotionalen Text erklärte sie weiter, sie habe das ungeborene Kind in ihrem Bauch verloren: "Meine Seele tut so weh. Das Gefühl, dass du in meinem Körper wächst, war das besonderste Geschenk, dass ich je erhalten habe. Ich wünsche mir mehr als alles andere, ich könnte dich treffen... Wir werden dich immer lieben, kleiner Engel!"

Im Gegensatz zu seiner Partnerin äußerte sich Xan bisher nicht zu dem tragischen Verlust. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er lediglich ein kurzes Statement, in dem er erklärte, es gehe ihm derzeit nicht gut: "Es tut mir leid, wenn ich gerade etwas abwesend bin, aber ich muss erst meine Gedanken ordnen. Ich liebe euch!"

Instagram / anniiesmith Annie Smith und Lil Xan am Valentinstag

Instagram / https://www.instagram.com/anniiesmith/ Annie Smith

Instagram / xanxiety Lil Xan, Rapper

