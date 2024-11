Nach Club-Eklat: Lil Xan ist auf der Flucht vor der Polizei

Lil Xan (28), mit bürgerlichem Namen Nicholas Diego Leanos, wird von der Polizei gesucht, nachdem er während eines Konzerts in Boston einen Zuschauer mit einem Mikrofon geschlagen und getreten hat. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags im Nachtclub "Royale", nachdem der Rapper seinen Auftritt beendet hatte. Der Daily Mail liegen eindeutige Videoaufnahmen vor: Sie zeigen, wie Lil Xan sich über die Bühne beugt und mit seinem Mikrofon nach einem Mann in der ersten Reihe schlägt, dann tritt er ihm beim Aufstehen gegen den Kopf.

Es ist unklar, was zu diesem gewalttätigen Ausbruch geführt hat. Augenzeugen berichteten, dass der Angriff unprovoziert gewesen sei, während andere Quellen besagen, dass der Zuschauer zuvor den Mittelfinger in Richtung von Nicholas gezeigt haben soll. Sicherheitspersonal des Clubs versuchte, den Rapper zu fassen, doch er verließ den Veranstaltungsort, bevor sie eingreifen konnten. Die Polizei wurde gegen 1:30 Uhr morgens alarmiert und ermittelt nun wegen Körperverletzung. Laut TMZ soll Lil Xan beim Verlassen des Gebäudes noch zwei weitere Personen angegriffen haben.

Nicholas, der aus Redlands in Kalifornien stammt, wurde Mitte der 2010er Jahre durch seine Musik auf Plattformen wie YouTube und SoundCloud bekannt. Sein Künstlername "Lil Xan" leitet sich von seiner früheren Abhängigkeit von dem Beruhigungsmittel Xanax ab. Er geriet bereits in die Schlagzeilen, als er 2019 an einer Tankstelle eine Waffe auf einen Mann richtete und ihn rassistisch beleidigte, nachdem dieser ihn auf seine kritische Äußerung über den verstorbenen Rapper Tupac Shakur (✝25) angesprochen hatte. Trotz seiner kontroversen Vergangenheit hat Nicholas offen über seine früheren Suchterfahrungen gesprochen und versucht, seine Fans zu einem drogenfreien Lebensstil zu ermutigen.

Getty Images Lil Xan im September 2018 in New York

Getty Images Lil Xan, Rapper

