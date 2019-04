Ihre Beziehung kommt einer Achterbahnfahrt gleich! Ende des vergangenen Jahres fanden Lil Xan (22) und Annie Smith zusammen. Wenige Monate später war dann bereits die Rede von gemeinsamem Nachwuchs und großen Hochzeitsplänen. Doch nur kurz darauf teilte die Influencerin den Fans des Paares sehr unschöne Nachrichten mit: Sie hatte eine Fehlgeburt. Nun hat der Rapper allerdings Zweifel, ob das die volle Wahrheit ist.

In einem Interview mit No Jumper spricht der 22-Jährige über die vielen Gerüchte um die Partnerschaft mit Annie und gesteht, dass auch ihm nicht alles ganz klar sei. So habe ihm seine Partnerin die Dokumente aus dem Krankenhaus nicht vorzeigen können oder, wie er vermutet, nicht vorlegen wollen. "Das bringt dich richtig zum Nachdenken, weißt du? Ich möchte im Zweifel aber für den Angeklagten sein", gab Lil preis.

Nicht nur die jüngsten Ereignisse stellten ihre Liebe auf die Probe – der Musiker soll es auch mit der Treue nicht ernst nehmen. Deswegen hätte er sich sehr darauf gefreut, Vater zu werden. "Das hätte mich davon abgehalten, mit Schlampen herumzuf***en und einen verrückten Lifestyle zu pflegen", offenbarte er.

Instagram / anniiesmith Influencerin Annie Smith und Rapper Lil Xan

Instagram / anniiesmith Lil Xans neue Freundin Annie Smith, September 2018

Instagram / xanxiety Annie Smith und Lil Xan

