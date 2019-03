Es war die Baby-Überraschung! Kurz nach seiner Trennung von Noah Cyrus (19) hatte Lil Xan (22) bereits eine neue Dame an seiner Seite. Doch damit nicht genug: Der Rapper und seine Liebste Annie Smith verlobten sich nicht nur, sie verkündeten vor wenigen Wochen auch voller Freude, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Doch ihr Glück über den Nachwuchs bekam jetzt einen Dämpfer. In einem emotionalen Statement offenbarte die werdende Mama: Die Reaktionen im Netz haben ihr die Schwangerschaft zerstört!

"Die Tatsache, dass es im Grunde vom Internet ruiniert oder getrübt wurde, bricht mir das Herz und es ist wirklich, wirklich hart für mich, damit umzugehen", erklärte Annie in ihrer Instagram-Story. Sie sei bereits voller Hormone und empfindlich, deshalb sei es schwer für sie, darüber zu reden: "Aber ich hatte das Gefühl, dass ihr es verdient habt, von mir zu hören, was gerade los ist, weil es ist eindeutig kompliziert." Die Hate-Kommentare sorgten für einen drastischen Schritt: Die Influencerin will die komplette Schwangerschaft von nun an aus der Öffentlichkeit raushalten.

Der ganze Stress scheint Annie zu viel zu werden: "Mein schlimmster Albtraum ist eine Fehlgeburt. Ich gehe einfach nicht mehr ins Internet." Sie offenbarte zudem, adoptiert zu sein, da ihre Mutter selbst keine Kinder bekommen könne. Daher wisse sie viel "über solche Dinge". Auch in ihrer Familie sei es schon häufiger zu Fehlgeburten gekommen.

