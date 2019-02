Vier Monate waren Noah Cyrus (19) und Lil Xan (22) ein Paar – im September hatte es sich jedoch schon wieder ausgeturtelt. Der Rapper soll die jüngere Schwester von Miley Cyrus (26) betrogen haben. Während die Sängerin an der Trennung noch ein wenig zu knabbern hatte, fand ihr Verflossener schnell eine neue Liebe und ließ am Montag die Bombe platzen: Der 22-Jährige und seine Flamme Annie Smith werden Eltern. Kurz nach der Bekanntgabe dieser Nachricht vergoss Noah im Netz dicke Tränen!

Auf einem Foto, das die Schauspielerin Anfang der Woche in ihrer Instagram-Story hochgeladen hat, sitzt sie in einem Auto. Stützend hält sie sich ihre Hand an die Schläfe und weint bitterlich. Die Aufnahme ergänzte sie mit den Worten: "Was für ein Tag." Ob es sich um eine Reaktion auf die Baby-News ihres Ex-Freunds handelt? Zumindest teilt die 19-Jährige regelmäßig private Momente in ihren sozialen Netzwerken.

Auf einem weiteren neuen Foto auf ihrem Instagram-Profil gibt sich die Brünette kämpferisch. "Ich werde glücklich sein, und wenn es das Letzte ist, was ich tue", schrieb sie zu einem Selfie, auf dem sie ganz in Schwarz posiert.

