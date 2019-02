Harte Konsequenzen für Jussie Smollett (35)! Ende Januar wurde der bekennend homosexuelle Schauspieler von zwei Männern auf offener Straße angegriffen und mit rassistischen sowie homophoben Ausrufen beschimpft – einige Hinweise und Zeugenaussagen deuten nun aber daraufhin, dass der Serienstar diese Attacke mit inszeniert haben könnte! Aus diesem Grund wurde der 35-Jährige nun sogar vor wenigen Tagen verhaftet. Auch die Macher seiner Show Empire distanzieren sich jetzt von Jussie – sie haben ihn aus dem Finale der aktuellen Staffel gestrichen!

Das geben die Verantwortlichen der Serie nun in einem offiziellen Statement bekannt. "Auch wenn all diese Vorwürfe sehr verstörend sind, setzen wir unser Vertrauen auf das Rechtssystem, wenn es darum geht, wie der Prozess ausgehen wird", stellen die Verantwortlichen klar. "Wir sind uns den Auswirkungen dieses Prozesses auf unseren Cast und die Crew bewusst [...] und um noch mehr Störungen am Set zu vermeiden, haben wir entschieden, die Rolle des Jamal aus den finalen zwei Episoden der Staffel zu entfernen", heißt es zudem in der Botschaft.

"Die Ereignisse der vergangenen Wochen waren sehr emotional für uns alle. Jussie war in den letzten fünf Jahren ein wichtiges Mitglied der 'Empire'-Familie und er ist uns sehr wichtig", erklären sie weiter. Laut dem Onlinemagazin Just Jared soll Jussie, nachdem er am vergangenen Donnerstag gegen eine Kaution freigelassen wurde, sofort zum Set geeilt sein, um seine Unschuld zu beteuern.

RMP/MPI/Capital Pictures / MEGA Jussie Smollett, "Empire"-Darsteller

Anzeige

Paras Griffin/Getty Images for BMI Jussie Smollett bei den BMI R&B/Hip-Hop Awards 2018

Anzeige

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Jussie Smollett, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de