Fake-Attacke: Jussie Smollett beginnt nach Skandal Therapie

Jussie Smollett (41) sucht sich professionelle Unterstützung! 2019 hatte der Schauspieler für große Schlagzeilen gesorgt: Der Empire-Star war angeblich rassistisch angegriffen worden – doch später stellte sich heraus, dass er die Attacke nur inszeniert hatte. Der US-Amerikaner wurde daraufhin zu einer Haftstrafe von 30 Monaten verurteilt. Aktuell ist er wieder auf freiem Fuß. Und nun will Jussie die Geschehnisse mit einer Therapie aufarbeiten.

Das berichtet ein Bekannter des Hollywoodstars nun gegenüber TMZ. Demnach habe sich Jussie in ein ambulantes Rehaprogramm begeben. "Jussie hat in den letzten Jahren eine extrem schwierige Zeit hinter sich. Er hat seit einiger Zeit im Stillen sehr hart gearbeitet und wir sind stolz auf ihn, dass er diese notwendigen Schritte unternimmt", erklärt der Insider.

Jussies Fall dürfte in den kommenden Monaten erneut für Schlagzeilen sorgen. Denn die Anwälte des Schauspielers gehen derzeit in dem Strafprozess in Berufung. "Das Urteil ist widersprüchlich. Wir sind also zu 100 Prozent zuversichtlich, dass wir diesen Fall in der Berufung gewinnen werden", erklärte sein Anwalt laut E! News.

Anzeige

Getty Images Jussie Smollett, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jussie Smollett im Gerichtssaal, März 2022

Anzeige

Getty Images Jussie Smollett bei den BET Awards 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de