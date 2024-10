Jussie Smollett steht seiner Mama nach Einbruchsversuch bei

Der US-amerikanische Schauspieler Jussie Smollett (42) eilte am Montagabend besorgt zu seiner Mutter Janet nach Los Angeles, nachdem zwei unbekannte Täter versucht hatten, in ihr Haus einzubrechen. Die Eindringlinge erschienen laut den Berichten von TMZ am Abend an Janets Anwesen und probierten, eine Hintertür aufzubrechen, wobei sie ein Fenster beschädigten und einen Schaden von rund 300 US-Dollar [272 Euro] verursachten. Janet hörte verdächtige Geräusche, ging mutig nach draußen und stellte die Fremden zur Rede, die daraufhin fluchtartig das Weite suchten. Glücklicherweise blieb sie unverletzt und kann dank des seelischen Beistandes ihres Sohnes den Vorfall hoffentlich schnell verarbeiten.

Jessie selbst hatte in der Vergangenheit auch schon den ein oder anderen Konflikt mit den Gesetzeshütern: Vor rund fünf Jahren behauptete der 42-Jährige rassistisch angegriffen worden zu sein – der Vorfall war jedoch inszeniert. Jussie wurde daraufhin zu 150 Tagen hinter Gitter verurteilt. Er selbst begab sich nach dem Urteil in eine Therapie, die er mittlerweile beendet hat.

Durch seine Rolle in der Musical-Fernsehserie Empire wurde Jussie einem breiteren Publikum bekannt. Internationale Aufmerksamkeit zog er dann mit dem von ihm selbst arrangierten, vermeintlich rassistischen Angriff im Jahr 2019 auf sich. Angeblich hätten ihn Anhänger des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (78) rassistisch und homophob beschimpft.

