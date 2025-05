Justizdrama: Jussie Smollett beteuert weiterhin Unschuld

Jussie Smollett (42), bekannt aus der Serie "Empire", hat die Zivilklage, die nach seinem angeblichen Angriff im Jahr 2019 gegen ihn geführt wurde, beigelegt. Der Schauspieler erklärte am 23. Mai auf Instagram, er habe sich dazu entschieden, eine wohltätige Spende in Höhe von insgesamt 60.000 US-Dollar zu leisten, um den Fall abzuschließen. Dabei spendete er 50.000 US-Dollar an das Building Brighter Futures Center for the Arts, das benachteiligte Jugendliche unterstützt. Weitere 10.000 US-Dollar gingen an das Chicago Torture Justice Center, das sich um Gemeinschaften kümmert, die unter Polizeigewalt leiden. "Chicago war über fünf Jahre lang mein Zuhause, und den Gemeinschaften dort zu helfen, ist mir wichtig", schrieb Jussie in seinem Statement.

Jussie betonte erneut, dass er unschuldig sei und die Vorwürfe gegen ihn auf falsche Anschuldigungen zurückgingen. Im Januar 2019 hatte er gemeldet, Opfer eines Hassverbrechens geworden zu sein, bei dem rassistische und homophobe Beleidigungen gefallen seien. Polizei und Stadtbeamte warfen ihm jedoch vor, den Angriff inszeniert und dazu die Brüder Olabingo und Abimbola Osundairo engagiert zu haben. Der Fall sorgte über Jahre hinweg für Aufsehen, da Jussie zunächst verurteilt wurde, die Verurteilung jedoch später durch den Illinois Supreme Court aufgehoben wurde. Trotz der gerichtlichen Wende bleibt der Fall kontrovers, was der Schauspieler in seiner Erklärung auch selbst anerkannte: "Ich weiß, dass ich nicht jeden überzeugen kann, aber ich werde weiterhin für die Wahrheit und meinen guten Namen kämpfen."

Abseits des juristischen Dramas setzt Jussie auf Kunst und gesellschaftliches Engagement. Die Spendenaktion ist für ihn nicht nur eine Möglichkeit, das Kapitel abzuschließen, sondern auch, den Fokus auf soziale Veränderung zu lenken. Er dankte öffentlich seinen Unterstützern, die ihm während der schwierigen Zeit beigestanden hatten. In der Vergangenheit hatte er sich stets stark für unterprivilegierte Gemeinschaften eingesetzt und das Erlebte scheint sein Engagement nur noch verstärkt zu haben. In seinem Statement schrieb er: "Ich werde weitermachen, Kunst schaffen und für die Dinge einstehen, die mir am Herzen liegen."

Getty Images Jussie Smollett vor Gericht im März 2019

Getty Images Jussie Smollett, Schauspieler

