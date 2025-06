Nach Skandal: Schauspieler Jussie Smollett hat sich verlobt

Jussie Smollett (43) hat aufregende Neuigkeiten: Der ehemalige "Empire"-Star hat sich mit seinem Freund Jabari Redd verlobt. Die Nachricht gab der Schauspieler am Freitag, dem 20. Juni, in einem Instagram-Post bekannt, auf dem zu sehen ist, wie er seinem Partner den Antrag machte. Die romantische Szene spielte sich in der Nähe eines Restaurants ab und Jabari reagierte sichtlich bewegt, als Jussie vor ihm auf die Knie ging. "Ich werde meinen Geburtstag mit meinem Verlobten verbringen... Er hat Ja gesagt", schrieb Jussie, der heute seinen 43. Geburtstag feiert, voller Freude.

In den geteilten Fotos sieht man nicht nur den Moment des Antrags, sondern auch das verliebte Paar beim Feiern. Die zwei Männer genossen Champagner und strahlten vor Glück in die Kamera. Abschließend wurde eine Nahaufnahme des funkelnden Rings gezeigt. Auch Jussies Familie und Freunde überschütteten das Paar mit lieben Worten. So schrieb seine Schwester Jurnee Smollett (38) zum Beispiel: "Ich liebe euch beide von ganzem Herzen! Willkommen in der Familie, Jabari." Auch Taraji P. Henson (54), eine frühere Kollegin aus "Empire", kommentierte die Verlobung mit den Worten: "Meine Babys!"

Für den Serienstar ist es ein besonderer Moment nach turbulenten Jahren. Der Schauspieler war zuvor mit rechtlichen Problemen konfrontiert, nachdem ihm vorgeworfen wurde, einen Angriff inszeniert zu haben – eine Sache, die er stets bestritt. Inzwischen wurden die Verurteilungen gegen ihn aufgehoben. Auch karrieretechnisch scheint es wieder aufwärtszugehen, denn Jussie hat sich erfolgreich als Regisseur etabliert, zuletzt mit dem Film "The Lost Holliday", in dem auch Jabari mitspielte.

Getty Images Jussie Smollett, Schauspieler

Instagram / jabariredd Jabari Redd, Februar 2022

Getty Images Jussie Smollett in Chicago am 26. März 2019

