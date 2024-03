Nach Skandal: Jussie Smollett beendet fünfmonatige Therapie

Er scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Vor etwa fünf Jahren hatte Jussie Smollett (41) für mächtig Aufsehen gesorgt: Zunächst behauptete der Schauspieler, dass er rassistisch angegriffen worden war – später stellte sich jedoch heraus, dass der Vorfall nur inszeniert war. Nachdem er zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, begab sich der "Empire"-Darsteller in Therapie. Nun hat Jussie das Rehaprogramm beendet.

Das bestätigt jetzt eine Quelle gegenüber TMZ: Demnach habe der 41-Jährige erst kürzlich sein fünfmonatiges ambulantes Therapieprogramm abgeschlossen. Während seiner Zeit in Reha habe sich der Serienstar sehr auf seine Gesundheit konzentriert und konsequent an sich gearbeitet. Wie der Informant zudem betont, hat Jussie mittlerweile ein neues Management, das neue Projekte mit ihm plant.

Auf diese muss Jussie in der kommenden Zeit aber noch verzichten: Nachdem er von dem Gericht zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, legte er Berufung ein – und scheiterte. Wie unter anderem The Wrap berichtete, wurde Jussies Antrag von dem Berufungsgericht in Illinois abgelehnt. Somit ist seine Verurteilung rechtskräftig: Jussie muss für 150 Tage hinter Gitter.

